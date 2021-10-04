Ehliyet sınavı süresi, soru ve konu dağılımı 2021

Sürücü ehliyeti için gün sayan adaylar ehliyet sınavı süresi, soru ve konu dağılımı hakkında bilgileri araştırıyor. İşte ehliyet sınavına dair merak edilenler...

Ehliyet hayaline kavuşmak için gün sayan adaylar, sınav öncesi soru ve konu dağılımına ilişkin detayları araştırıyor.

Ehliyet sınavı kaç dakika, hangi konudan kaç soru çıkıyor gibi sorular sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor.

Peki ehliyet sınavı kaç soru? Ehliyet sınavı kaç dakika sürecek? Yanlışlar doğruları götürüyor mu? İşte detaylar...

EHLİYET SINAVI KAÇ SORU?

2021 Yılında hangi ehliyet sınıfı olursa olsun "bütün sürücü adayları" aynı sınava girmektedir. Tüm sürücü adaylarına aynı sorular sorulmaktadır. Bu düzene göre ehliyet sınavında toplam "50 soru" soruluyor.

EHLİYET SINAVI KAÇ DAKİKA 2021?

Teorik sınav 45 dakika sürmektedir. Bu sınavda toplam 50 soru soruluyor ve en az 35 doğru cevap vermek gerekiyor. Yanlışlar doğru cevaplara etki etmiyor.

EHLİYET SINAVI SORU VE KONU DAĞILIMI 2021

İlk Yardım dersi: 13 soru

Trafik ve Çevre dersi: 27 soru

Araç Tekniği dersi: 10 soru

Toplam soru sayısı: 50 adet

Derslere göre çıkacak konular şu şekildedir;

İlk Yardım dersi konuları;

Sürücülerde aranan sağlık koşulları

Araç yangınları ve yanıklarda ilk yardım

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım

Trafik kazaları ve yaralanmalar

Bayılma, şok ve komada ilk yardım

Solunumun sağlanması

Kaza yeri ilk yardım önlemleri

İnsan vücudunun genel yapısı

Trafik kazaları ve ilk yardımın önemi

Trafik ve Çevre dersi konuları;

Çevre bilgisi

Araçlarda bulundurulmaları zorunlu gereçler

Trafik suçları ve karşılığı cezalar

Trafik kazaları ve trafik cezaları

Trafikte hukuki sorumluluk ve sigorta

Ehliyet sınıfları ve sürücü adaylarıyla ilgili koşullar

Araçların tescil işlemleri, teknik şartlar ve muayeneler

Otoyol kuralları ile koruyucu tertibatlar

Araçların boyutlarına göre yük ve yolcu taşıyabilme koşulları

Karayollarında bozulup kalan araçların işaretlenmesi ve çekilmesi

Araçların ışıklandırılması ve ışıkların kullanılması

Durma, duraklama ve park etme kuralları

Dönüş ve manevra kuralları

Öndeki aracı geçme ve hız azaltma koşulları

Karayolunun kullanımı, hız sınırları ve takip mesafesi

Karayolunu ve trafik işaretlerini korumak, karayolunda araç sürme ile ilgili kurallar

Trafik yönetmeliği, trafik işaretlerini anlama ve bu işaretlere uyma gerekliliği

Trafik, karayolu ve araçlarla ilgili tanımlar

Trafikle ilgili kuruluşlar

Motor ve Araç Tekniği dersi konuları

Fren sistemi

Araçta ilk bakım

Süspansiyon sistemi

Ön düzen sistemi

Tekerlekler ve lastikler

Aktarma organları

Aydınlatma ve ikaz sistemi (göstergeler)

Motorun çalışma sistemleri ve prensipleri

Aracın ve motorun kısımları

Trafik Adabı dersi konuları