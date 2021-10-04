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- Ehliyet sınavı süresi, soru ve konu dağılımı 2021
Ehliyet sınavı süresi, soru ve konu dağılımı 2021
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 16:44
Ehliyet hayaline kavuşmak için gün sayan adaylar, sınav öncesi soru ve konu dağılımına ilişkin detayları araştırıyor.
Ehliyet sınavı kaç dakika, hangi konudan kaç soru çıkıyor gibi sorular sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor.
Peki ehliyet sınavı kaç soru? Ehliyet sınavı kaç dakika sürecek? Yanlışlar doğruları götürüyor mu? İşte detaylar...
EHLİYET SINAVI KAÇ SORU?
2021 Yılında hangi ehliyet sınıfı olursa olsun "bütün sürücü adayları" aynı sınava girmektedir. Tüm sürücü adaylarına aynı sorular sorulmaktadır. Bu düzene göre ehliyet sınavında toplam "50 soru" soruluyor.
EHLİYET SINAVI KAÇ DAKİKA 2021?
Teorik sınav 45 dakika sürmektedir. Bu sınavda toplam 50 soru soruluyor ve en az 35 doğru cevap vermek gerekiyor. Yanlışlar doğru cevaplara etki etmiyor.
EHLİYET SINAVI SORU VE KONU DAĞILIMI 2021
İlk Yardım dersi: 13 soru
Trafik ve Çevre dersi: 27 soru
Araç Tekniği dersi: 10 soru
Toplam soru sayısı: 50 adet
Derslere göre çıkacak konular şu şekildedir;
İlk Yardım dersi konuları;
- Sürücülerde aranan sağlık koşulları
- Araç yangınları ve yanıklarda ilk yardım
- Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
- Trafik kazaları ve yaralanmalar
- Bayılma, şok ve komada ilk yardım
- Solunumun sağlanması
- Kaza yeri ilk yardım önlemleri
- İnsan vücudunun genel yapısı
- Trafik kazaları ve ilk yardımın önemi
Trafik ve Çevre dersi konuları;
- Çevre bilgisi
- Araçlarda bulundurulmaları zorunlu gereçler
- Trafik suçları ve karşılığı cezalar
- Trafik kazaları ve trafik cezaları
- Trafikte hukuki sorumluluk ve sigorta
- Ehliyet sınıfları ve sürücü adaylarıyla ilgili koşullar
- Araçların tescil işlemleri, teknik şartlar ve muayeneler
- Otoyol kuralları ile koruyucu tertibatlar
- Araçların boyutlarına göre yük ve yolcu taşıyabilme koşulları
- Karayollarında bozulup kalan araçların işaretlenmesi ve çekilmesi
- Araçların ışıklandırılması ve ışıkların kullanılması
- Durma, duraklama ve park etme kuralları
- Dönüş ve manevra kuralları
- Öndeki aracı geçme ve hız azaltma koşulları
- Karayolunun kullanımı, hız sınırları ve takip mesafesi
- Karayolunu ve trafik işaretlerini korumak, karayolunda araç sürme ile ilgili kurallar
- Trafik yönetmeliği, trafik işaretlerini anlama ve bu işaretlere uyma gerekliliği
- Trafik, karayolu ve araçlarla ilgili tanımlar
- Trafikle ilgili kuruluşlar
Motor ve Araç Tekniği dersi konuları
- Fren sistemi
- Araçta ilk bakım
- Süspansiyon sistemi
- Ön düzen sistemi
- Tekerlekler ve lastikler
- Aktarma organları
- Aydınlatma ve ikaz sistemi (göstergeler)
- Motorun çalışma sistemleri ve prensipleri
- Aracın ve motorun kısımları
Trafik Adabı dersi konuları
- Trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi
- Trafikte hak ihlalleri
- Trafikte empati ve iletişim
- Trafikte temel değerler
- Adap ve trafik