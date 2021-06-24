Ehliyetle YKS'ye girilir mi? Sürücü belgesi kimlik yerine geçer mi?

ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS'ye sayılı günler kala kimliklerini kaybeden adaylar, ehliyet (sürücü belgesi) ile sınava girip giremeyeceklerini merak ediyor. Peki YKS'ye ehliyet ile girilir mi?

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. 2.6 milyon adayın katılım sağlayacağı YKS, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS'ye girecek olan adaylar, akıllarındaki sorulara yanıt arıyor. Kimliklerini kaybedenler, YKS'ye ehliyet ile girip giremeyeceklerini merak ediyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), YKS ile ilgili yaptığı duyurularda bu soruya yanıt vermişti. Peki YKS'ye ehliyet (sürücü belgesi) ile girilir mi? Ehliyet nüfus cüzdanı yerine geçer mi? İşte detaylar...

YKS'YE EHLİYET İLE GİRİLİR Mİ, EHLİYET KİMLİK YERİNE GEÇER Mİ?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2021) Sıkça Sorulan Sorular kısmında yer alan bilgilere göre, ehliyet (sürücü belgesi), meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.

ÖSYM sınavlarına giriş için adaylardan fotoğraflı ve aşırı derecede yıpranmamaış güncel kimlik kartları istenmektedir. Sınavlara girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.