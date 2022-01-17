Ek ders ücreti 2022: Ek ders saat ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Ek ders ücreti 2022: Ek ders saat ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

. Memurlara yapılan zam oranları kesinleşirken, ek ders ücretleri de zamlandı. Şubat ayında ek ders ücretleri zamlı olarak yatırılacak. Peki ek ders ücretleri ne kadar oldu? İşte yeni ücretler...

2022 yılında yapılacak olan zamlar, bu ay sonu hesaplarda olacak.

Memurlar, yeni yılın ilk yarısında yüzde 2,5 oranında ek zam alacaklar. Ek zamla beraber toplamda yüzde 30,5 oranında zam yapıldı

Öğretmenler de zam oranının yanında ek ders ücretlerine gelen zammı takip ediyor. 2022 yılında alınacak ek ders ücretleri de kesinleşti.

Öğretmenler haftalık 15 saatin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alıyor. Şubat ayında yatacak ek ders ücretinin ne kadar olacağı binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor.

Peki Ocak Haziran 2022 ek ders saat ücreti ne kadar, kaç lira oldu? İşte zamlı ücretler...

EK DERS ÜCRETİ 2022 NE KADAR OLDU?

2022 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan zamlı ek ders ücretlerine bakıldığında gündüz verilen ek ders için öğretmenler 27.29 lira kazanacak.

Gece ek ders verilmesi halinde 29,191 lira kazanç elde edecekler. Sözleşmeli ek ders ücretleri 23,41 lira, Takviye ek ders ücreti 54,57 lira ve özel eğitim ek ders ücreti de 34,09 lira olacak.

Bu zamlı ücretler de Şubat ayından itibaren yatırılmaya başlanacak.

İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;