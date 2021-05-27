Ek öğretmen ataması yapılacak mı 2021? Bakan Selçuk duyurdu

Öğretmen adaylar, atamalara dair gelişmeleri yakından takip ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarının ardından ek atama olacak mı sorusuna Bakan Ziya Selçuk'tan yanıt geldi.

Atanma hayali kuran binlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberleri bekliyor.

20 bin öğretmen atmasının ardından öğretmenler yeni bir atama yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk'a katıldığı programda soru yöneltildi.

Ziya Selçuk ek atama ile ilgili merak edilen soruya cevap verdi. Peki, öğretmen ek ataması olacak mı? İşte detaylar...

EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Öğretmen atamasının olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Bakan Ziya Selçuk, "Uzun yıllar boyunca ortalama 40 bin civarında atama yapıldı. Bu sene atama sayısında bir düşüklük oldu. Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkanlar dahilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler" ifadelerini kullandı.