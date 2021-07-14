EKPSS 2022 tarihi belli oldu mu? EKPSS puanı kaç yıl geçerli?

EKPSS 2022 tarihi belli oldu mu? EKPSS puanı kaç yıl geçerli?

Engelli memur adaylarının beklediği EKPSS için yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi belli mi, ne zaman? soruları araştırılıyor.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Sınava girecek olan adaylar 2022 yılı için sınav tarihlerini araştırmaya koyuldu.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memurluk hayali için ter döktüğü sınava dair detaylar sorgulanıyor.

Konu ve soru dağılımının da merak edildiği sınav 2 yılda bir olarak yapılıyor. Peki EKPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

2021 yılında düzenlenmeyecek olan EKPSS 2022 yılının Eylül ayında yapılması planlanıyor. Ancak ÖSYM, henüz kesin bir tarih belirlemedi.

EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS'DE KAÇ SORU VAR?

Genel Yetenek Testi

1) Türkçe 15 soru

2) Matematik 15 soru

Genel Kültür Testi

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 soru

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru

4)Türkiye Coğrafyası 5 soru

5)Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru