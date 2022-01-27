EKPSS başvuru kılavuzu 2022: EKPSS 2022 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

EKPSS başvuru kılavuzu 2022: EKPSS 2022 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 EKPSS) başvurularının başladığını duyurdu. Peki 2022 EKPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 EKPSS başvuru ekranı ve kılavuzu...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 EKPSS) başvuruları, 27 Ocak Perşembe yani bugün itibarıyla başladı.

Akabinde kamuda görev almak isteyen engelli vatandaşlar, 2022 EKPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki 2022 EKPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte 2022 EKPSS başvuru ekranı ve diğer detaylar...

2022 EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022-EKPSS başvuruları, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise : 9-10 Mart 2022 tarihinde alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022 EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 EKPSS sınavı başvuru ücreti, 170,00 TL'dir. Adaylar 45 TL'lik kısmı ÖSYM'ye yatıracak. Kalan miktar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesaplarına aktarılacak. Para yatırma işlemi 27 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak.