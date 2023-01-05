EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır? İşte EKPSS kura başvurusu yapma yöntemi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak bilinen EKPSS kura tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru yöntemi...

EKPSS kura başvurusunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. EKPSS kura tercihleri 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS sonuçlarına göre kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri, Ek'te bulunan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu koşullarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel şekilde yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu önem vererek incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS kura başvurusu ekranı için tıklayınız!

EKPSS tercih kılavuzu için tıklayınız!

Kuraya katılmak isteyenler başvuru işlemlerini, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Tercih işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlamış olacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59’da sonlanacak.