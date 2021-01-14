EKPSS nitelik kodları nedir, ne anlama gelir? EKPSS 1101,1103,3001,4001,6503 kodları ve anlamları..

EKPSS nitelik kodları nedir, ne anlama gelir? EKPSS 1101,1103,3001,4001,6503 kodları ve anlamları..

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için tercih dönemi başladı. Peki 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda nitelik kodları nelerdir?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte 1101, 3001, 6503 gibi nitelik kodları ve anlamları adaylar tarafından merak ediliyor.

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EKPSS tercihleri için nitelik kodları büyük önem taşıyor.

Peki nitelik kodu nedir, 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 EKPSS kodları ne anlama geliyor?

İşte EKPSS nitelik kodları ve anlamları..

1101 NİTELİK KODU NEDİR?

1101 nitelik kodu: Cinsiyeti erkek olmak.

Adayların başvurularını gerçekleştirirken nitelik kodlarına dikkat etmesi gerekmektedir. 1101 nitelik kodu da ilgili kadro ve pozisyonun sadece erkek adaylara açık olduğunu anlamına gelir.

1103 NİTELİK KODU NEDİR?

1103 nitelik kodu: Cinsiyeti kadın olmak.

2001 NİTELİK KODU NEDİR?

2001 nitelik kodu: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

3001 NİTELİK KODU NEDİR?

3001 nitelik kodu: Bölüm fark etmeksizin Meslek yüksekokullarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

4001 NİTELİK KODU NEDİR?

4001 nitelik kodu: Herhangi bir lisans programından mezun olmak

6503 NİTELİK KODU NEDİR?

6503 nitelik kodu: A2 sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak