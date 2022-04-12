Ekpss sınav giriş belgesi 2022: Ekpss giriş yerleri belli oldu mu?

Ekpss sınav giriş belgesi 2022: Ekpss giriş yerleri belli oldu mu?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan adaylar, sınav giriş belgesi sorgulama işlemini araştırıyor. Peki Ekpss giriş yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenenlenen Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS),Başvuruları 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında tamamlandı.

2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 24 Nisan Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

Kamuya atanmak isteyen engelli bireyler, 60 soruluk sınavda 60 dakika boyunca ter dökecek.

İki yılda bir gerçekleştirilen Ekpss'de başarılı olan adaylar mülakatın ardından görevlerine atanacak.

Sınava sayılı günler kala giriş yerleri belli oldu mu sorusu da araştırılıyor. Ekpss sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile adaylar sınava nerede gireceklerini öğreniyor.

Peki 2022 Ekpss giriş yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

2022 Ekpss sınav giriş yerleri açıklandı mı?

EKPSS sınava giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav giriş yerleri yaklaşık 10 gün öncesinden belli oluyor. Buna göre; Ekpss sınav yerlerinin 14 Nisan tarihinden itibaren açıklaması bekleniyor.

Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanıyor.