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    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sınav sonuç tarihi

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar sınav sonrasında sonuçlar ne zaman açıklanacak merak ediyor. Peki 2022 EKPSS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı...
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 09:56
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    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sınav sonuç tarihi

    2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 24 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi.

    81 ilde 94 sınav merkezinde gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) 95 bin 17 aday katıldı.

    Sınava giren adaylar, 60 soruluk testin ardından gözlerini sonuç tarihine çevirdi.

    Kamuya atanmak isteyen engelli bireyler, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

    ÖSYM, EKPSS sınav sonuç tarihini sınav takvimi ile birlikte duyurdu.

    Peki 2022 EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sınav sonuçları nereden öğrebilir? İşte detaylar...

    2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    EKPSS sınav sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

    Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

    Ösym sonuç ekranı


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