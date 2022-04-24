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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sınav sonuç tarihi

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sınav sonuç tarihi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar sınav sonrasında sonuçlar ne zaman açıklanacak merak ediyor. Peki 2022 EKPSS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı...