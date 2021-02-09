EKYS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? EKYS konu dağılımı ve sınav ücreti 2021

EKYS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? EKYS konu dağılımı ve sınav ücreti 2021

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na girecek olan adaylar, sınava dair detayları öğrenmek istiyor. EKYS sınavı ve başvurusu hakkında merak edilen bilgiler..

2021 yılı EKYS, yani müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavına girecek olan eğitimciler için başvuru süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapan, müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen adayların yapabileceği EKYS başvuru işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabiliyor.

EKYS başvurusu sürecinde adayların sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları ise geçersiz sayılıyor.

Peki EKYS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? EKYS soru dağılımı ve ücreti..

EKYS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın 14 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar 5-11 Şubat'ta başvurularını, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Başvuruda Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2021-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor.

MEB EKYS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

EKYS başvurusu sürecinde adayların sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

225 lira olan sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları ise geçersiz sayılıyor.

5-11 Şubat'ta başvurusunu yapmayan adaylar 16 Şubat'ta geç başvuru yapabilirken, geç başvuru gününde ödenmesi gereken sınav ücreti ise 337,5 lira oluyor.

MEB EKYS KONU DAĞILIMI

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacaktır.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %10.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.

d) Eğitim bilimleri: %30

e) Mevzuat: %20