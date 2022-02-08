Engelli memur atama sonuçları açıklandı mı? Bakanlık'tan EKPSS 2022 duyurusu...

Kamuda çalışmak üzere atama bekleyen engelli vatandaşların gözü kulağı açıklanacak olan atama sonuçlarında. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2022...

Binlerce aday, tercihlerini ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS sınavı sonrası 5-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi.

Gözler, sonuçların açıklanacağı tarihteyken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından atamaların 8 Şubat'ta yapılacağını açıklamıştı.

Ancak sonuç tarihlerinde son dakika değişikliğine gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, EKPSS atamaları için yeni tarihi duyurdu.

Kamuda çalışma hayali kuran binlerce engelli vatandaş ise sonuç tarihlerine ilişkin detayları araştırıyor.

Peki 2022 engelli ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte engelli memur atama tarihi...

EKPSS 2022 ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre;

“8 Şubat 2022’de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.”





EKPSS ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.