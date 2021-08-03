Ergoterapi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Ergoterapist iş imkanları...

Üniversite tercihlerinde bulunacak olan adayların radarında yer alan Ergoterapi bölümü nedir merak ediliyor. İşte Ergoterapi bölümü mezunları için iş imkanları ve meslek detayları...

YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için detaylı bir şekilde araştırma yapıyor.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Ergoterapi bölümü de merak edilenler arasında.

Bu kapsamda Ergoterapi ş imkanlarının neler olduğu ve hangi üniversitelerde yer aldığı vatandandaşlarca sorgulanıyor.

Adaylar, "Ergoterapi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ergoterapi mesleği hakkında merak edilenler...

ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Ergoterapi bölümü, son yıllarda önemli ölçüde aday öğrencilerin ilgisine sahip bölümlerden bir tanesidir.

Ergoterapi başta otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi psikiyatrik hastalıklar olmak üzere farklı birçok hastalığın da tedavisinde başvurulan; sağlığın ve refahın artırılmasını amaç edinen danışan merkezli bir sağlık mesleğidir.

Lisans eğitimini bitirip, diplomasını eline alan kişilere Ergoterapist unvanına sahip olur.

ERGOTERAPİSTLER NE İŞ YAPAR?

1- Bireysel veya grup olarak mesleki, eğitimsel, sosyal ve sanatsal aktivitelerin kullanımı ile ilgili rehabilitasyon programları yapar ve uygular.

2- Duyu-algı-motor bütünleşme eğitimini sağlar ve bu alanda iş uğraşı terapisi uygular.

3- Engelli bireylerin ev, iş ve okul ortamlarında işlevselliğini değerlendirerek performansını en üst seviyeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.

4- Engelli bireylerin fiziksel veya zihinsel engeli sonucunda oluşan kısıtlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve işlerini sürdürebilmesini sağlayacak uygulamalar yapar.

5- Engelli bireylerin fiziksel, duygusal, psikososyal ve gelişimsel yeterliliklerini uygun ölçüm ve test yöntemlerini kullanarak değerlendirir.

6- Engelli bireylerin topluma katılımını etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri değerlendirir.

7- Günlük yaşamda bağımsızlığı sağlamak adına gerekli yöntem, araç ve gereçleri belirleyerek kullanımlarını öğretir.

8- Toplumdan dışlanmış olan bireylerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli değerlendirmeleri ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür.

ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ İŞ İMKANLARI

Ergoterapi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Ergoterapi mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

1- Bakım Merkezleri

2- Bakımevleri

3- Devlet Hastaneleri

4- Huzurevleri

5- Özel Dal Merkezleri

6- Özel Okullar

7- Sığınma Evleri

8- Sivil Toplum Kuruluşları

9- Terapi Merkezleri

10- Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

11- Üniversite Hastaneleri

12- Üniversiteler