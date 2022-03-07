Ertelendi! Arabuluculuk Sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı tarihi 2022

Arabulucu olmak isteyen avukatların katılım sağladığı Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı ertelendi. Peki 2022 Arabuluculuk Sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 Arabuluculuk Sınavı tarihi...

Uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için uygulanan arabuluculuk için yetki sınavı bu yıl da yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Arabuluculuk Sınavı, 2022 yılı sınav takvimine göre 26 Haziran'da yapılacaktı.

Ancak ÖSYM, sınav tarihinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Akabinde arabulucu olmak isteyen avukatlar, Arabuluculuk Sınavı'nın yeni tarihini araştırmaya koyuldu.

Peki Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2022 Arabuluculuk Sınavı tarihi...

2022 ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; 26 Haziran 2022 tarihinde yapılması planlanan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı 6 ay ertelendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre sınava olan yoğun ilgi sebebi ile eğitim kurumlarının eğitim taleplerini karşılayabilmeleri adına sınav tarihinin 4 Aralık 2022 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Adalet Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''2022 Adalet Bakanlığı arabuluculuk yazılı sınavının 26.06.2022 tarihinde yapılması planlanmış olup,söz konusu sınava olan yoğun ilgi nedeniyle eğitim kuruluşlarının eğitim taleplerini karşılayabilmeleri amacıyla sınav tarihi 04.12.2022 olarak değiştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.''





ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

ARABULUCU NASIL OLUNUR?

Arabulucu; hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde en az 5 yıllık deneyime sahip olan, arabuluculuk, iletişim ve görüşme teknikleri konularında uzmanlık eğitimi almış kişidir (Arabuluculuk Kanunu md. 20).

Arabulucular, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra arabuluculuk faaliyeti ile ile ilgili temel bilgiler, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, davranış psikolojisi vb. gibi teorik ve pratik bilgileri içeren bir mesleki eğitim alırlar.

Mesleki eğitimden sonra yapılan arabuluculuk sınavı ile mesleki yeterlilik ölçülür. Arabuluculuk sınavını başarıyla geçen arabulucular faaliyette bulunabilmek için arabuluculuk listesine kayıt yapmak zorundadır.