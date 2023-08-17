Eş durumu tayini 2023: MEB eş durumu tayin ekranı açıldı mı? Eş durumu sebebiyle tayin isteyen öğretmenlerin başvuru ve tercih olmak üzere iki farklı aşamadan geçmesi gerekiyor. Peki, MEB eş durumu tayin ekranı açıldı mı?

ensonhaber.com

Eş sebebiyle yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin uzun zamandır beklediği tarihler geldi.

Mazerete bağlı değişimin yaz tatili içerisinde tamamlanması beklenilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; başvuruların iki farklı aşamayla gerçekleştirileceği öğretmenlere duyuruldu.

Öğretmenler, birinci aşamada 7-14 Ağustos tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek ve ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar ise 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibariyle yapılacak.

Eş tayin durumu başvuru nereden yapılır?

MEB kılavuzunda yer alan bilgiye göre başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Atamalar ise ağustos sonunda gerçekleşecek.

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Eş tayini başvuru durumu şartları

Aile birliği mazereti: Öğretmenin eşinin, annesinin, babasının, çocuğunun veya bakmakla yükümlü olduğu kardeşinin bulunduğu yere atanma talebi.

Sağlık mazereti: Öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde görev yapmasını engellemesi durumunda yer değiştirme talebi.

Can güvenliği mazereti: Öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin can güvenliğinin tehlikede olması durumunda yer değiştirme talebi.

Engellilik durumu mazereti: En az %40 oranında engelli olan öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin engellilik durumunun, bulunduğu yerde görev yapmasını engellemesi durumunda yer değiştirme talebi.

Diğer mazeretler: Yönetmelikte yer almayan diğer mazeretlerden dolayı yer değiştirme talebi.