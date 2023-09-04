Fransa'da tartışmalı eğitim dönemi: Abaya yasağı damgasını vurdu Müslüman karşıtlığının arttığı Avrupa ülkesinde yeni eğitim öğretim dönemine abaya yasağının gölgesinde başlandı.

AA

Fransa, okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesini yasakladı.

Ülkede okullar, 4 Eylül'den itibaren yeni eğitim öğretim dönemine giriş yaptı.

Eğitim abaya tartışmalarıyla başladı

Söz konusu ülkede yeni eğitim öğretim yılı, okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesinin yasaklanması dolayısıyla yaşanan tartışmaların gölgesinde başladı.

Halihazırda ilk ve ortaokullarda başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da kızların giydiği ve "abaya" diye adlandırılan uzun elbise, dini simge olarak değerlendiriliyor.

Tepki çeken benzetme: Salgın hastalık

Fransa’da yayın yapan l’Opinion gazetesi, geçen yıl yayınladığı makalede, öğrencilerin "İslami kıyafet" tercihindeki artışı bir çeşit "salgın hastalık" olarak nitelemişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, herhangi bir "salgın hastalık" durumunun "önlem almayı" gerektirdiğine işaret ederek, eski Eğitim Bakanı Pap Ndiaye'ye "Cumhuriyet yasalarına saygı gösterilmeyen tüm durumlara büyük bir açıklıkla karşılık verilmesi" talimatını iletmişti.

Fransız Bakan: İzin vermeyeceğim

Eğitim Bakanı Gabriel Attal, abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Abaya Bakanlık raporunda

Fransa'da Eğitim Bakanlığı, okullarda laiklik ihlallerinin arttığına ilişkin raporun basın bültenini paylaşmıştı.

Metinde son yıllarda kız ve erkek öğrencilerin okullarda abaya, tunik ve entariye benzer kıyafetler giymesiyle "laiklik ihlallerinin yüzde 150 arttığı" iddia edilmişti.

Bakanlık, bu durumu okullarda dini sembolleri yasaklayan, 2004'te yürürlüğe giren laiklik yasasına aykırı bulmuştu.