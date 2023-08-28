Fransa'da Müslüman karşıtlığı: Devlet okullarında abaya giyilmesi yasaklanacak Eğitim Bakanlığı, okullarda giyilen abayanın 'cumhuriyetin direncini test ettiğini' savundu. Yasak kararının 4 Eylül'den itibaren uygulanacağı belirtildi.

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'Demokrasi ve ifade özgürlüğünün beşiği' olarak anılan Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar artıyor.

Fransa, laiklik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle devlet okulları ve hükümet binalarında dini tabelaların bulunmasını istemiyor.

Ülkedeki devlet okullarında başörtüsü takmak 2004'ten beri yasaklanmış durumda.

Yasağı bir adım ileriye taşımaya hazırlanan Paris yönetimi, Müslüman öğrencilerin bol ve uzun elbise olan abaya giymelerine izin vermeyecek.

"Okullarda abaya giyilemez"

Kararı, Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal duyurdu. Fransız TF1 televizyonuna konuşan Attal, şunları söyledi:

Bir sınıfa girdiğinizde öğrencilerin dinini sadece onlara bakarak tespit edememelisiniz. Abayanın artık okullarda giyilemeyeceğine karar verdim.

Fransa'da yeni tartışma

Söz konusu adım, Fransız okullarında abaya giyilmesine ilişkin aylarca süren tartışmaların ardından atıldı.

BBC, Fransa'da abayanın okullarda giderek daha fazla giyilmesinin, Avrupa ülkesinde siyasi ayrılığa yol açtığını aktardı.

Sağ partiler yasak için bastırırken, sol partilerin Müslüman kadınların haklarıyla ilgili endişelerini dile getirdiği belirtildi.

'Cumhuriyetin direncini test ediyor' iddiası

"Laiklik, okul yoluyla kendini özgürleştirme özgürlüğü anlamına gelir." diyen Bakan Attal, abayanın "okulun oluşturması gereken laik sığınağa karşı cumhuriyetin direncini test etmeyi amaçladığını" savundu.

4 Eylül'den itibaren uygulanacak

Fransız Bakan, yaz tatilinin ardından, okullar açılmadan önce net talimatlar vereceğini söyledi.

Abaya yasağı, 4 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılından itibaren uygulanacak.