Galatasaray Üniversitesi'nde Fransız hocalara Türkçe şartı, öğrencileri rahatsız etti

Fransa'da Türk öğretmenlerin yeterli düzeyde Fransızca bilmeleri şartı getirilince, Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız hocalara da B2 düzeyinde Türkçe şartı konması, öğrencilerin tepkisini çekti.

Fransa'da geçen yıl Türkçe dersleri kaldırılırken, Türkçe öğretmenlerine de Fransızca öğrenme zorunluluğu getirildi. Buna karşılık Türkiye'de çalışan Fransız öğretim üyelerine de B2 yeterliliğinde Türkçe bilmeleri istendi.

20 YILDIR TÜRKÇESİ YETERSİZ FRANSIZ HOCALAR ÇALIŞIYOR

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, YÖK’ün Türkçe dil yeterliliği şartını içeren kararını geçen yılın aralık ayında Fransız öğretim üyelerine iletti.

Karardan etkilenecekler arasında, yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de çalışan öğretim üyeleri de var.

GSÜ'LÜLER RAHATSIZ

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, YÖK'ün kararından duydukları rahatsızlığı "özgür eğitime müdahale" olarak nitelendirirken, 'Türkçesi kıt' öğretmenlerinin zor durumda kalacağını ve eğitim kalitesinin düşeceğini savunarak şu paylaşımda bulundular:

"Fransız öğretmenlerimizin yanındayız! Öğretmenlerimize yapılan haksızlığın GSÜ öğrencileri oalrak karşısındayız!"

YÖK'ÜN 'MÜTEKABİLİYET' GEREKÇESİ

Yüksek Eğitim Kurumu'nun konuyla ilgili açıklaması da şöyle:

"Galatasaray Üniversitesi’nin Fransa tarafından gönderilen hocalarından B2 düzeyinde Türkçe istendiği doğru. Fakat bu uygulama sadece ‘mütekabileyet esasında’ istenen bir taleptir. Zira Fransa devleti bir yıl önce almış olduğu karar çerçevesinde masrafları Türkiye tarafından ödenmek üzere Fransa’daki üniversitelere ve ortaöğretim kurumlarına gönderilen Türkçe okutmanlarından ve din görevlilerinden B2 düzeyinde Fransızca istemeye ve bunu sağlayamayanlara vize vermemeye başlamıştır.

"FRANSA'NIN TUTUMUNU DEĞİŞTİRİRSE BİZ DE DEĞİŞTİRİRİZ"

Kurulumuz da uzun müddet sonuçsuz kalan müzakereler sonucu, mütekabiliyet esasında Fransa tarafından gönderilenler için de aynı şartı aramaya başlamıştır.

Fransa’nın aynı konu ile ilgili almış olduğu kararı gözden geçirdiği ve değiştirdiği aynı gün almış olunan karar değiştirilecektir.

"FRANSA, YÜKSEKÖĞRETİMDE DE EŞİTLİKÇİ DEĞİL"

Konu Fransa’nın yükseköğretim konularında Türkiye ile olan ilişkilerinde ‘eşitlik esasında değil, bir üst pozisyonda kendisini konumlandırma’ tavrından ileri gelmektedir."