Gaziantep’te genç öğretmenin fedakârlığı: 2 öğrenci için 34 kilometrelik yolculuk

Gaziantep’in Nizip ilçesi Kırsal Kesiktaş Mahallesi’nde görev yapan sınıf öğretmeni Demet Kasırga, öğrencileri Hatice ve Nigar Ece Yılmaz’ın eğitimden geri kalmaması için her gün 17 kilometre uzaklıktaki okula gidip geliyor.

Kasırga, zaman zaman kendi aracıyla, zaman zaman otobüsle yaptığı yolculukla öğrencilerinin eğitimine destek oluyor. Öğretmenin bu fedakârlığı, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdirle karşılanıyor.

BAŞKAN DOĞAN'DAN TEBRİK VE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Demet Kasırga’yı ziyaret ederek çiçek takdim etti ve Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Doğan, öğretmenin özverili çalışmasını övgüyle anlatarak, şunları söyledi:

Demet Öğretmenimizin belki 2 öğrencisi var ama onların kalplerinde kurduğu dünyalar pek çok sınıftan daha büyük. Gösterdiği fedakarlık, bitmeyen azmi, sevgisi ve iki evladımız için verdiği mücadele, mesleğine olan adanmışlığının en güzel örneği. Bu yüzden kendisine minnettarız.

"ÖĞRENCİLERİMİN GELECEĞİNİ ÖNEMSİYORUM"

Öğretmen Demet Kasırga ise, öğrencilerinin sayısıyla ilgilenmediğini belirterek, kendisine verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirip onları geleceğe hazırlamak istediğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasırga, bu tür ziyaretlerin hem kendisi hem de öğrencileri için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.