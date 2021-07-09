Geri sayım başladı! DGS kaç dakika, kaç soru var? 2021 DGS giriş belgesi alma ekranı

Dikey Geçiş Sınavı yaklaşırken 2021 DGS ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Sınava katılacak adaylar, "DGS kaç dakika, kaç soru var?'' sorularına yanıt arıyor. İşte DGS hakkında merak edilenler...

İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) için heyecanlı beykleyiş sürüyor.

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 DGS'ye kısa bir süre kala adaylar, 2021 DGS hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, DGS kaç dakika, kaç soru var? sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan DGS giriş belgesi de araştırılıyor.

Peki DGS kaç dakika, kaç soru var? İşte 2021 DGS giriş belgesi alma ekranı...

2021 DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU VAR?

21 Mayıs-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS), 11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav 10:15'te başlayacak ve adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DGS kılavuzuna göre, öğrencilere sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 120 soru yöneltilecek. 150 dakikanın ardından görevliler sınav süresinin bitmesiyle sınavı sonlandırarak sınav kağıtlarını toplayacak.

ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

DGS BARAJI KAÇ PUAN 2021?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. Bir bölümü kazanmak için yaklaşık 130 puan alınması gerekmektedir.

İyi bir bölümü kazanmak için en az 240-250 puan alınması gerekiyor. Adayların ÖBP puanını da yüksek tutması gerekiyor. Adayın puanı, yerleşmek istediğin bölümün taban puanından aşağı olursa geçiş yapılamaz.

2021 DGS'de sayısal ve sözel testlerinden en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların ise DGS puanı hesaplanmayacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.