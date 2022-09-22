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    Geri sayım başladı! İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İOKBS bursluluk sınavının ardından öğrencilerin gözü sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
    • 22.09.2022 - 12:13
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    Geri sayım başladı! İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı.

    Bursluluk sınavı 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti. İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB takviminde yer aldı.

    Öğrenciler ise bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve kaç puanla kazanılacağını araştırıyorlar.

    Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman?

    Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

    Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

    Geri sayım başladı! İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? #1


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