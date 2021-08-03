Gerontoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Gerontolog iş imkanları...

Tercih dönemi ile birlikte üniversite bölümleri de araştırılıyor. Son dönemlerde merak edilen "Gerontoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" soruları öğrencilerin gündeminde yerini aldı.

Üniversite tercihlerinde bulunacak olan öğrenciler, puanlarına göre seçebilecekleri bölümleri araştırmaya koyuldu.

Bu noktada Gerontoloji bölümü de merak edilenler arasında...

Gerontoloji nedir, mezunları ne iş yapar? Gerontolog kimdir, iş imkanları nelerdir? gibi sorular sıklıkla araştırılıyor.

İşte Gerontoloji bölümü hakkında bilgiler...

GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Gerontoloji Bölümü yaşlı insanların yaşam standartlarını yükseltecek ve yaşlı bakımı alanında uzmanlaşacak öğrencilerin eğitildiği bölümdür.

Gerontoloji bölümü için öğrencilerde yaşlılar ile iyi iletişim kurmayı başarabilen, yaşlılar ile iyi anlaşabilen, görevlerden ve iş yükünü sırtlamaktan kaçınmayacak, sabırlı, sakin ve grup çalışmasına uygun özellikler aranmaktadır.

Gerontoloji bölümünden mezun kişilere Gerontolog unvanı verilir.

Gerontolog olmak için ülkemizde ilk kez 2009 yılında ortaya çıkan ve şu anda birkaç üniversitede bulunan dört yıllık "Gerontoloji" bölümünden mezun olmak gerekir.

GERONTOLOGLAR NE İŞ YAPAR?

Gerontologlar çalıştıkları yerlerdeki hizmete ihtiyaç duyan yaşlı insanlara yardımcı olur, hayat kalitelerini iyileştirmeye çalışır, refah seviyelerini yükseltmeye çalışır, rahat ve güvenilir bir ortam yaratırlar ve yaşlı bireylerin yaşamlarını daha mutlu ve huzurlu olarak geçirmelerine yardımcı olur.

Gerontoloji Bölümü okumak için gereken özellikler şunlardır:

İnsanlar ile iyi iletişim kurmak.

Sağlık alanına ilgili olmak.

Empati kurabilmek.

Dikkatli ve özenli çalışma anlayışı.

Yaşlı bireyler ancak iyi iletişim ve empati ile anlaşılabilir; dikkatli ve özenli bir çalışma anlayışı ise yaşlı bireylerin sağlıklı bakılmasındaki en önemli husustur.

GERONTOLOJİ İŞ İMKANLARI

Gerontoloji Bölümü mezunu şu alanlarda çalışır: