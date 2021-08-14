Gözler ATA AÖF duyurular ekranında! 2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler ATA AÖF duyurular ekranında! 2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Ağustos’ta yapılan ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne çevrildi. Peki 2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Üç Ders Sınavı 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapıldı.

7 bin 139 öğrencinin online (çevrimiçi) olarak katılım sağladığı sınavın tamamlanmasının ardından 2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

Mezun durumundaki öğrencilerin gözü kulağı Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin 'duyurular' ekranına çevrildi. Peki, ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF 3 ders sınav sonuçlarında son durum...

ATA AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

7 Ağustos'ta online olarak gerçekleştirilen sınavların ardından Atatürk Üniversitesi’nden gelecek açıklama beklenmeye başlandı. lms3.ataaof.edu.tr adresinden sorulara ulaşabilen öğrenciler kendi yanıtları ile kıyaslama yaptı.

Kurum sınav sonuçlarını genellikle 2 hafta içerisinde açıklıyor. Ancak sınava katılan öğrenci sayısının daha düşük olması ve sadece 3 ders olması nedeniyle sonuçların 10 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Bu nedenle 17 Ağustos’a kadar gözler ATA ÜNİ AÖF duyurular sayfasında olacak. Sonuçlara ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yerini alacak.