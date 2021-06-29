Gözler DGS giriş belgesinde: 2021 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) için başvuruda bulunan adaylar, sınava sayılı günler kala "2021 DGS sınav yerleri belli odu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Peki DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) için heyecanlı beykleyiş sürüyor.

Temmuz ayının 11'inde gerçekleşecek olan 2021 DGS'ye sayılı günler kala adaylar gözlerini, 2021 DGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevirdi.

Arama motorlarü üzerinden araştırma yapan öğrenciler, "2021 DGS sınav yerleri belli odu mu? DGS sınav giriş belgesi nereden alınır?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

2021 DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan 2021 DGS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖSYM, düzenlediği sınavlarla ilgili sınav giriş belgelerini sınavdan 1 hafta ya da 10 gün öncesinde erişime açıyor. DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz'dan itibaren açıklanması bekleniyor.





KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

