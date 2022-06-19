Gözler ÖSYM'de! TYT,AYT,YDT soru kitapçıkları ve cevapları açıklandı mı? Cevap anahtarı ekranı!

Gözler ÖSYM'de! TYT,AYT,YDT soru kitapçıkları ve cevapları açıklandı mı? Cevap anahtarı ekranı!

YKS'ye giren milyonlarca öğrenci, soru ve cevapların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM kitapçıkları erişime açtı mı merak ediliyor. Peki TYT, AYT, YDT soruları açıklandı mı?

Eğitim gündeminde üniversite sınavı heyecanı var...

18-19 Haziran'da ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS 2022) 1 milyondan fazla aday katılım gösterdi.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS'nin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi.

Sınavdan çıkan adaylar, sınav kitapçıklarının erişime açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Soruların bir kısmı ve cevap anahtarları ÖSYM sisteminden görülebilecek. Cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı mı merakla araştırıyor.

Peki YKS soruları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

ÖSYM YKS soruları ve cevapları açıklandı mı?

YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz senelere göre, YKS soru ve cevap anahtarının sınav akşamı ya da sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor.