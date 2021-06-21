GSB Görevde Yükselme Sınavı 2021: GSB görevde yükselme sınav başvurusu ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kamu personelleri, görevde yükselme sınavına dair detayları araştırıyor. Peki GSB görevde yükselme sınavı ne zaman, nasıl başvurulur ve şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme sınavının yapılacağı tarihi açıkladı.

Sınava girmek isteyen adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve sınav başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "2021 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılmıştır. Personelimize hayırlı olsun." ifadelerini kullanıldı.

Peki, GSB görevde yükselme sınavı ne zaman? GBS görevde yükselme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

GSB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

En az altı aydır 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

GSB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURUSU

Sınava başvuru yapacak personel 28 Haziran 2021 (10.00) – 09 Temmuz 2021 (17.00) tarihleri arasında https://gsbnet.gsb.gov.tr adresi üzerinde kişisel sayfalarında yer alan “Sınav Bilgisi” başlığı üzerinden gerekli adımları izleyerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere fotoğraf formatında (.jpeg) yükleyeceklerdir.

Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak iki aşamalı onaya göndereceklerdir.

Adayların BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen ve sisteme yükledikleri evrakları İl Müdürlüklerinde kontrol eden personel tarafından adayın ibraz ettiği asıllarına bakılarak kontrol edilecek ardından Personel Genel Müdürlüğüne onaya gönderilecektir. İl Müdürlükleri veya Personel Genel Müdürlüğünce onay süreçleri tamamlanmayan başvurular gerçekleşmiş sayılmayacaktır. 5- Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

8 Haziran 2021 (10.00) – 09 Temmuz 2021 (17.00) tarihleri arasında https://gsbnet.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen adaylar 11 Ağustos 2021 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yazılı sınav için https://aday.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.

Adaylar sınav ücreti olarak 225 TL’yi (İkiyüzyirmibeş Türk Lirası), aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Bunun dışında yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, başvuru sırasında yer alan Engel Durumu başlığında gerekli bilgileri girerek ilgili evraklarını sisteme yükleyeceklerdir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

GSBNET sistemi sadece kurumsal internet altyapısına bağlı bilgisayarlarda açılabildiğinden başvurular, kurumsal ağa bağlı bilgisayarlar üzerinden yapılacaktır. Kurumsal ağ dışında ev veya mobil internet üzerinden başvuru yapılamayacaktır.

Adayların başvurunun son günü (09 Temmuz 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir