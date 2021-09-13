Harçlığınız çıksın: Öğrenciyken part-time yapılabilecek 10 meslek

Öğrenciyken kendi geçimini sağlayabilmek adına yarı zamanlı bir iş arayanlara, "Öğrenciyken part time yapılabilecek 10 meslek" listemiz...

Öğrencilerin en büyük kabuslarından birisi: Geçinmek...

Hele ki ailenizden uzaktan, başka bir şehirde okuyorsanız. Ancak bu süreç hemen hemen herkesin başından geçti, geçmekte ve geçecek...

Okurken ek gelir elde etmek isteyen öğrenciler, özellikle üniversite dönemlerinde yapabilecekleri yarı zamanlı işleri araştırmaya koyuluyorlar. Okurken çalışmak maddi faydaların yanına tecrübe kazanmak açısından da güzel bir seçenek oluyor.

Yetenekleriniz ve boş zamanlarınızı belirledikten sonra kendinize uygun iş aramaya koyulmak fena fikir değil. Peki öğrenciyken ne işler yapılır? Öğrenciler için en uygun part time işler hangileri? Yarı zamanlı çalışılabilecek meslekler hangileri? İşte harçlığınızı çıkartmanıza yardımcı olacak part time yapabileceğiniz 10 meslek...

1- ANKETÖRLÜK

Birçok üniversite öğrencisinin yaptığı ve halen daha yapılmaya çokça devam eden işlerden birisi de anketörlüktür. Genellikle reklam ajansları tarafından kamuoyundan veri toplamak adına yapılan anketler, harçlığınızı çıkarmanıza yardımcı olabilir.

2-ÇEVİRMENLİK

Yabancı dil yeteneğiniz varsa, işte bunu paraya çevirmenin tam vakti. İnternet üzerinden makale çevirisi işi bulabilir, yetkin olduğunuz dile göre ilan sayfalarını takip edebilirsiniz.

Aynı zamanda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yabancı dil dersleri de vererek ekonominize katkı sağlayabilirsiniz.

3- FUAR GÖREVLİSİ

Özellikle metropol bir şehirde okuyorsanız, fuar etkinlikleriyle çok sık karşılaşacaksınız. Bu etkinliklerde görev almak için genellikle insan kaynakları ajanslarına ulaşmanız gerekir. Stand görevlisi, tanıtım personeli, karşılama hostesi gibi günlük ve yarı zamanlı işler yakalayabilirsiniz.

4- FOTOĞRAFÇILIK

Eğer fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, merasim törenlerine katılarak para kazanabilirsiniz. Düğün, nişan, konser, kültür sanat etkinlikleri ve benzeri etkinlik organizatörlerine ulaşarak fotoğraf çekebileceğinizi belirtebilir ve okuldan arta kalan zamanlarınızda bu etkinliklere katılarak kaliteli fotoğraflar çekip para kazanabilirsiniz.

5- BARİSTALIK

Yeni nesil kahvecilerin meşhur olduğu bir dönemde, part time barista olarak hem tüm gün boyunca kahve kokusunu içinize çekebilir, hem de gelir elde edebilirsiniz.

6- ŞOFÖRLÜK

Ehliyetiniz varsa ve güvenli yolculuk yapabileceğinize inanıyorsanız, ehliyetinizin boş yere durmanısının anlamı yok. Hemen arayışa geçin ve vakitlerinizi ayarlayarak para kazanmaya başlayın.

7-ÖZEL DERS

Üniversite öğrencisi olarak, sınav yollarından taze geçmiş birisi olarak, alt kademelere iyi olduğunuz konularda ek ders verebilirsiniz.

8- MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ

Firmaların part time müşteri temsilcisi ihtiyaçlarını değerlendirebilir, uygun zamanlarınızda büyük ihtimalle evden bile çalışabilirsiniz.

9- GARSONLUK

Öğrenciyken yolu garsonluktan geçmemiş çok az insan vardır... Kafelerin, restoranların, barların ve diğer mekanların garson ihtiyacı hiç bitmez. Eliniz biraz da yatkınca, kolayca bulabilirsiniz.

10- SATIŞ TEMSİLCİSİ

Mağaza ve butiklerin part time satış temsilcisi ve danışmanı ilanlarını takip ederek, konum ve zaman açısından kendinize uygun ilanları değerlendirebilirsiniz. Bu tarz yerlerde çalışmak, insan ilişkileri bakımından da tecrübe kazanmanızı sağlayacaktır.