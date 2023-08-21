Hatay'daki üniversitelerde kontenjanlar doldu Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Hatay'daki 2 üniversitenin kontenjanlarının neredeyse tamamının dolduğu bildirildi.

DHA

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden 19 Ağustos'ta açıklandı.

Binlerce genç üniversiteli oldu.

Tercih sonuçlarına göre 6 Şubat'taki deprem felaketinin merkezi olan Hatay'ı tercih edenlerin sayısı da belli oldu.

Hatay'da, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE) tüm kontenjanlarının neredeyse dolduğu açıklandı.

"Yüzde 100 kontenjan doluluk oranını yakaladığımızı öğrendik"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, yayınladığı mesajında, "Değerli öğrencilerimiz, 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla neredeyse tüm bölümlerimizde yüzde 100 kontenjan doluluk oranını yakaladığımızı sevinçle öğrendik.

Hatay'ı tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi şahsi meselesi olarak gören genç ve dinamik nesilleri üniversitemizde görmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Üniversitemiz yaşanan büyük felakete rağmen Hatay'ın ayakta kalan kurumlarından birisi olarak eğitim kalitesinden ödün vermeden büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu sürecin bir parçası olmayı tercih eden 2 bin 544 yeni öğrencimizi gönülden selamlıyorum. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ailesine hoş geldiniz" dedi.

"Her zaman yanınızdayız"

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ise yayınladığı mesajında, "İSTE ailesinin yeni üyeleri, sevgili öğrencilerim, uzun bir yolculuğun sonunda İSTE'ye dahil oldunuz, aramıza hoş geldiniz. Aday öğrencilerimizin yaptıkları tercihlerde yüksek kalitenin şartlar ne olursa olsun kendini gösterdiğine şahit olduk. Deprem bölgesinde olmamıza rağmen elde ettiğimiz kontenjan doluluk oranı çalışmalarımızın ve elde ettiğimiz başarıların karşılığıdır.

Bizi ve başarıyı İSTE’yen ve tercih eden tüm öğrencilerime üniversitem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Rektörünüz olarak bilmenizi isterim ki eğitim hayatınız boyunca ve sonrasında bir ferdi olmaktan gurur duyacağınız bir üniversitenin parçası olmanız için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Güçlü eğitim kadromuz ve gelişen sosyal imkanlarımızla her zaman yanınızdayız. Öğrencilerimizin her birini başarı yolunda beraber yürüyeceğimiz yolda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz ve onlar için canla başla çalışıyoruz" denildi.