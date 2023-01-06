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HAYALLER TSK: 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri açıklandı...

HAYALLER TSK: 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri açıklandı...

Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru yapacak olan adaylar, tarihleri öğrenmek için arama motorlarını kullanıyor. Peki 2023 MSÜ başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?