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- HAYALLER TSK: 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri açıklandı...
HAYALLER TSK: 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri açıklandı...
Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru yapacak olan adaylar, tarihleri öğrenmek için arama motorlarını kullanıyor. Peki 2023 MSÜ başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
- Haber Merkezi
- 06.01.2023 - 12:13
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak isteyenlerin yolu Milli Savunma Üniversite'sinden geçiyor.
MSÜ'de eğitim almayı hedefleyen adaylar, MSÜ başvuru ve sınav tarihlerini inceliyor.
ÖSYM, 2023 yılı MSÜ takvimini açıkladı. Bu kapsamda MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? soruları gündeme geldi.
Peki 2023 MSÜ ne zaman? İşte sınav ve başvuru takvimi...
2023 MSÜ sınavı ne zaman?
2023 MSÜ sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.
MSÜ başvuru tarihleri 2023
MSÜ başvuru işlemleri 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasına alınacak. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.