İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezince, İstanbul genelinde hazır bulunuşluk sınavı yapılacak. Peki, Hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman yapılacak, sınava kimler girecek?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen hazır bulunuşluk sınavı, EBA altyapısı üzerinden yapılacak.

Söz konusu uygulama ile öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıracak verilerin ve geri bildirimlerin sağlanması hedefleniyor.

İstanbul'daki öğrenciler için uygulanacak olan hazır bulunuşluk sınavının ne zaman gerçekleştirileceği merak edilirken İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, sınavlar sınıflara göre farklı tarihlerde yapılacak. Peki, hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman yapılacak? Hazır bulunuşluk sınavına kimler girecek? İşte detaylar...

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, söz konusu uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilere her ders için 15 sorunun sorulacağı hazır bulunuşluk sınavı, 11-12 Eylül 2021 ve 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVINA HANGİ SINIFLAR GİRECEK?

Hazır bulunuşluk sınavı, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 18-19 Eylül'de gerçekleştirilecek.

8. ve 12. Sınıf öğrencileri için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da olacak.