Her öğrenciye takdir belgesi mi verilecek? Bütün öğrenciler takdir mi alacak 2021?

Birinci dönemin son haftasına giren öğrenciler, karne notlarını hesaplamaya başladı. Ortaya atılan her öğrenci takdir belgesi alacak iddiası sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Peki bu iddia doğru mu?

Eğitim ve öğretimin bir yılını okul sıralarından uzak geçiren öğrenciler, karne heyecanını aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Birinci dönem karnesinin yanında takdir ve teşekkür belgeleri ile ilgili aramalar da hız kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika karne kararı geldi, ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla belirleneceği, yüz yüze sınavların karne notuna yansımayacağı açıklandı.

Bunun üzerine sosyal medyadan ortaya atılan iddialar öğrenciler ve velilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Herkes takdir mi alacak? Her öğrenciye takdir mi verilecek soruları gündeme geldi.

Peki bu iddiaların doğruluk payı var mı? Her öğrenciye takdir mi verilecek?

TAKDİR BELGESİ NASIL ALINIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.





BÜTÜN ÖĞRENCİLER TAKDİR Mİ ALACAK?

Bu söylentinin herhangi bir gerçeklik payı bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca konuya ilişkin bir resmi açıklama yapılmadı.

Karneler öğrenciler e okul sistemi üzerinden dijital olarak verilecek. Yalnızca takdir almaya hak kazanan öğrencilerin belgesi sistemde gözükecektir.