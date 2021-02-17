Hibrit eğitim nedir, nasıl yapılır? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?

Hibrit eğitim nedir, nasıl yapılır? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?

YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak tavsiye kararı neticesinde üniversitelerin hibrit eğitime geçeceği açıklandı. Bu açıklama sonrasında üniversitelerde hibrit eğitime dair detaylar merak ediliyor.

Üniversitelerin akıbeti merak konusu olurken, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren karar geldi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK’ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit eğitim modeline geçiş yapıyor.

Öğrenciler bu haberin ardından hibrit eğitime dair tüm detayları araştırmaya başladı.

Peki Üniversitelerde hibrit eğitim nedir? Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte hibrit eğitim hakkında merak edilenler...

HİBRİT EĞİTİM NEDİR, NASIL YAPILIR?

Hibrit, kelime anlamı olarak 'melez' anlamına gelmektedir. Aynı zamanda teknolojide 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' durumunda da kullanılır.

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme, çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

Kararla birlikte ikinci dönem uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerde devam zorunluluğu olmayacak. Online eğitim ile yapılacak derslerin vize, mazeret, final ve bütünleme sınavları çevrim içi, çevrim dışı, ödev ve proje yöntemleriyle yapılabilecek.

HİBRİT EĞİTİME GEÇEN OKULLAR

2020'nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit eğitim modeline geçiş yapıyor.

Bahar yarıyılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modele ilişkin üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ),Konya Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi aldıkları senato kararlarını ilk duyuran üniversiteler oldu.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa´da ise Tıp Fakültesi'nde 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersleri ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. Veterinerlik, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik ve Spor Bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak