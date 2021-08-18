Hibrit eğitim nedir, ne demek? Anadolu Üniversitesi hibrit eğitim yapacak!

Hibrit eğitim nedir, ne demek? Anadolu Üniversitesi hibrit eğitim yapacak!

Anadolu Üniversitesi, yeni eğitim öğretim yılı güz derslerinin, 'hibrit eğitim' şeklinde yapılmasının planlandığını açıkladı. Peki, hibrit eğitim nedir? İşte hibrit eğitim modelinin detayları...

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala aşılama sürecinde yaş kriteri, kronik hastalarda 12'ye, diğer bireylerde de 15 yaşa kadar düştü.

Aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılması konusunda da bir engel kalmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, üniversitelerde örgün eğitim ve uzaktan eğitim süreci üniversitelerin tercihlerine bırakılmıştı. Güz döneminde uygulanacak eğitim modeli ile ilgili ilk açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi.

Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Örgün Sistem Güz Dönemi derslerinin, 4 Ekim 2021 tarihinde 'hibrit eğitim' olarak adlandırılan 'yüz yüze' ve 'online' karma şeklinde yapılmasının planlandığını duyurdu.

Peki hibrit eğitim nedir, ne demek? İşte hibrit eğitim modelinin detayları...

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge, çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği artırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

Yani hibrit eğitim modelinde dersler, hem yüz yüze eğitim şeklinde hem de uzaktan eğitim şeklinde olacak. Yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulmayan derslerde uzaktan eğitim modeli ele alınacak, pratik eğitimin şart olduğu alanlarda ise yüz yüze eğitim olacak. Hangi derslerde yüz yüze eğitim yapılacağı ise üniversiteler tarafından belirlenecek ve öğrencilere duyurulacak.