Hukuk fakültesi 5 yıl mı oldu? Hukuk fakültesi eğitim süresi uzatıldı mı, kaç yıl?

Hukuk fakültesi 5 yıl mı oldu? Hukuk fakültesi eğitim süresi uzatıldı mı, kaç yıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısındaki açıklamaları sonrası Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu sorusu gündeme geldi. İşte hukuk fakültelerinde yeni karar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda hukuk fakülteleri ile ilgili kararı kamuoyuna duyudu.

Çok önemli değişikliklerin hayata gireceğinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı, hukuk fakültelerinde eğitim sisteminin değişeceğini de açıkladı.

Fakültelerin öğrenim sürelerinin değişip değişmediği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Peki, hukuk fakültesi 5 yıl oldu mu? Hukuk fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu? İşte detaylar...

HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM SÜRESİ UZATILDI MI, KAÇ YIL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reform paketini açıkladı.Peki hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reform belgemizin üçüncü amaç başlığı insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırmasıdır. Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirliyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması, kontenjanın azaltılması gibi düzenlemeler planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Eylem Planı kapsamında hedeflerinden de bahseden Erdoğan, "Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz" dedi.

Hukukun her şeyden üstün olduğunu belirten Erdoğan şu sözleri söyledi:

"İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir."