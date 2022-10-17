İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. Son olarak geri ödemesiz burs başvuruları için son tarih 16 Ekim olarak belirlenmişti. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı?

Pek çok öğrenci İBB burs başvuru sonuçlarını açıklanıp açıklanmadığını takip etmeye koyuldu. Başvuru işlemleri sonrası İBB burs sonuç tarihi yakından takip ediliyor. İBB burslarından faydalanmak isteyenlerin ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi ön koşul olmakta. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları yakın süreçte açıklanacak. 2022 senesinde üniversiteyi yeni kazanmış olan öğrencilerin yanında ara sınıfta eğiim alan ve gerekli başvuru koşullarını taşıyan ara sınıf öğrencileri de burslardan faydalanabilecek. İBB bu sene öğrencilere ödenecek bursun toplam kontenjanını 75 bin olarak duyurmuştu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar gerekli belgeleri kuruma eksiksiz olarak iletecek.

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Fakat geçtiğimiz sene 22 Ekim tarihinde sona eren başvuru işlemleri sonrası sonuçlar Kasım ayının son haftası erişime açılmıştı. Yine bu sene de benzer şekilde sonuçların Kasım ayında duyurulabileceği öngörülüyor.

İBB burs sonuçları nasıl sorgulanır?

Burs başvuru sonuçlarını sorgulamak isteyenler sonuçlara https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden ulaşabilecek. “İstanbul Senin’le” hesabına T.C. kimlik numarası ve şifresi vasıtasıyla giriş yapan adaylar, burs hakkı elde edip etmediğini görebilecek. Ayrıca eğitim yardımlarından faydalanacak olan öğrencilere değerlendirme komisyonu karar vermiş olacak.