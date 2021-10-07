İlk ara tatil ne zaman, kasım ara tatili ayın kaçında? İşte MEB 2021-2022 ara tatil tarihleri

Ara tatilin ne zaman başlayacağı konusu, Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velisinin gündemindeki yerini aldı. Peki ilk ara tatil ne zaman, kasım ara tatili ayın kaçında?

Öğrencilerin dönem arasında istirahat etmesi ve öğrendiklerini pekiştirmesi için uygulanan ara tatiller, yılda iki kez gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre bu yılki ilk ara tatil, Kasım ayında uygulanacak.

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte 1 haftalık dinlenme fırsatı bulmak isteyen milyonlarca öğrenci, ''Kasım ara tatili'' olarak da bilinen bu tatil tarihine odaklandı.

Bu kapsamda, milyonlarca öğrenci ve velisi, ''İlk ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili ayın kaçında?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki İlk ara tatil ne zaman, kasım ara tatili ayın kaçında? 1. Dönem ara tatili kaç gün olacak, ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte MEB 2021-2022 ara tatil tarihleri...

İLK ARA TATİL VE İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

Ara tatil tarihleri her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanıyor. Öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılına 6 Eylül tarihinde yüz yüze olarak başladı.

2021-2022 yılının ilk döneminde yapılacak olan ilk ara tatil,15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

İkinci dönemde uygulanacak olan ikinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022 arihinde başlayacak ve 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.