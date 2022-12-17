İlk KYK ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 3 aylık KYK ne zaman ödenecek?

İlk KYK ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 3 aylık KYK ne zaman ödenecek?

KYK burs ve kredi başvuruları sonuçlandı. Öğrenim kredisi alacak olan öğrenciler, ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki ilk KYK ne zaman yatacak? KYK bursu toplu mu ödenecek? İşte ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan öğrenim kredisi sonuçları açıklandı.

Kredi veya burs almaya hak kazanan öğrenciler, ödeme tarihlerini bekliyor.

Kyk bursu ne zaman yatacak sorusu gündemde yer alırken toplu ödeme yapılacak mı merak ediliyor.

Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK'da 3 aylık toplu ödeme ne kadar, kaç tl? İşte detaylar...

KYK ilk ödemeleri ne zaman?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman, kaç TL?

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

Yükseköğrenim öğrencilerinin kredi burs miktarını lisanta bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkartıldı.

Buna göre lisans öğrenciler 3 aylık ödemede 3 bin 750 lira, yüksek lisans öğrencileri 7 bin 500 lira, doktora öğrencileri ise 11 bin 250 lira alacak.