İlkokul 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2021/22 eğitim takvimi

Okulların açılmasında kararlı olduklarının altını çizen MEB, eylül ayı için hazırlıklarını tamamlıyor. İlkokula başlayacak öğrenciler ve velileri ise, "1. sınıflar ne zaman açılacak?" araştırıyor.

Milyonlarca öğrenci uzaktan olarak tamamladığı eğitim yılının ardından yaz tatilinin keyfini sürüyor.

Tatilin bitmesine sayılı gün kala, okulların açılış tarihine dair araştırmalar da yoğunlaştı.

Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin velileri okulların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlkokullar ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor.

MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takviminde ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerinin okula ne zaman başlayacağını duyurdu.

Peki okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar ne zaman okula gidecek? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından duyuruldu. Buna göre okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için uyum eğitimleri düzenlenecek. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.