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İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, 2022 bursluluk sınav sonucu ne zaman açıklanacak?