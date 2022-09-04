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İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- 04.09.2022 - 10:08
Bursluluk sınavı heyecanı sürerken öğrenciler, "İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.
İOKBS bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor.
İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı yayınlandığı sınav takviminde bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verdi.
Peki, 2022 bursluluk sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlenecek.
120 dakika sürecek olan sınav 12:00'da sona erecek.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.