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    İOKBS bursu yattı mı, ne zaman ödenecek? İOKS burs miktarı 2022

    İOKBS bursundan faydalanan öğrenciler ödeme tarihlerini bekliyor. Peki İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? Ne zaman yatacak? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:57
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    İOKBS bursu yattı mı, ne zaman ödenecek? İOKS burs miktarı 2022

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı'nı kazananlar, ödemeleri sorguluyor.

    Eski ismi Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor.

    Parasız yatılılık ve bursluluk ödemelerinden ilk kez faydalanacaklara bursların kasım ayı içerisinde yapılacağı duyurulmuştu.

    Aylık olarak ödenecek burs hakkındaki detaylar belli oldu. Peki İOKSB bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Kaç TL? İşte ayrıntılar...

    İOKBS bursu ne zaman yatacak?

    Bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yatırılır. Genellikle 15'inden sonraya denk gelir.

    İOKBS bursu yattı mı, ne zaman ödenecek? İOKS burs miktarı 2022 #1

    İOKBS bursu ne kadar, kaç lira?

    2022 yılı Temmuz Aralık ayları burs ücreti 663,87 TL olarak belirlenmiştir.


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