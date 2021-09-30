İOKBS ne kadar, ne zaman yatacak? Gözler 2021 Bursluluk sınavı parası ödeme tarihinde!

İOKBS ne kadar, ne zaman yatacak? Gözler 2021 Bursluluk sınavı parası ödeme tarihinde!

5 Eylül'de düzenlenen bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, ödemeler ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) parası ne kadar, ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Eylül'de düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) sonuçları 28 Eylül'de açıklandı.

Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerin katılım sağladığı sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İOKBS Bursluluk sınavı ödemelerine çevrildi. Burs tutarı ve ödeme tarihi, öğrenciler tarafından araştırma konusu oldu.

MEB tarafından yayınlanan İOKBS kılavuzuyla birlikte Bursluluk parasının yatacağı tarih belli oldu. Ödeme tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada ekim ayına işaret edildi.

Peki, Bursluluk sınavı ücreti ne zaman ödenecek? 2021 İOKBS ne kadar, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7'nci maddesinde belirtilen ''Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.'' hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

2021 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25'inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.'' bilgisi yer aldı.