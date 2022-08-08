İptal edilen 2022 KPSS'nin yeni tarihi belli oldu

ÖSYM, iptal edilen sınavla ilgili yeni tarihi açıkladı.

31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bazı soruların birebir aynı olmasının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti.

Süreçle ilgili devletin çeşitli kademeleri incelemeler için düğmeye basarken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni sınav takvimini açıkladı.

Yeni KPSS tarihi açıklandı

Buna göre, iptal edilen söz konusu sınavların tarihi 18 Eylül 2022 olarak belirlendi.

ÖSYM'nin açıklamasında şöyle denildi:

Sınav 18 Eylül'de yapılacak

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

Tarihlerinde değişiklik olmayan sınavlar

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır."