İSG 2022 ne zaman yapılacak? İşte 2022 İSG başvuru ve sınav tarihleri

İSG 2022 ne zaman yapılacak? İşte 2022 İSG başvuru ve sınav tarihleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na hazırlananlar, İSG 2022 ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 İSG başvuru ve sınav tarihi..

2022 yılı sınav takvimi, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takvimini açıkladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) tarihi, ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde duyuruldu.

Her yıl iki kez düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar, 2022 İSG sınav ve başvuru tarihileri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki İSG 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İSG başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2022 İSG başvuru ve sınav tarihleri...

2022 İSG NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (İSG) ilki, 15 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

İSG 2022/1 başvuruları, 25 Mart-4 Nisan tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 12 Mart 2022 geç başvuru gününde alınacak. İSG sonuçları ise 7 Haziran 2022 tarihinde ilan edilecek.

İSG 2022/2, 11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. İSG 2022/2 başvuruları, 26 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında alınacak. Sonuç tarihi ise 3 Ocak 2023 olarak belirlendi.