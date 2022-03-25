İSG başvuru ekranı 2022: İSG/1 başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

İSG başvuru ekranı 2022: İSG/1 başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, 2022-İSG/1 sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Peki 2022 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 İSG/1 başvuru ekranı ve kılavuzu...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 2022 İSG/1 başvuruları, 25 Mart-04 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. İSG sonuçları ise 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

Yıl içinde toplam iki kez uygulanacak olan İSG'nin ilk oturumuna katılmaya hazırlanan adaylar, 2022 İSG/1 başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Peki 2022 İSG/1 başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 İSG/1 başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı...

2022 İSG/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM, 2022 İSG/1 başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1), 15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 25 Mart – 04 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İSG kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''





İSG/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, İSG/1 Sınavı için 25 Mart-5 Nisan 2022 tarihleri arasında; İSG/2 Sınavı için 26 Ekim-3 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM adına bankalara sınav ücretini yatıracaklardır.

2022 yılında sınav ücreti 370,00 TL olacaktır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

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