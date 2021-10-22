İSG sınav başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2021 İSG başvuru ücreti yatırılan bankalar

İSG sınav başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2021 İSG başvuru ücreti yatırılan bankalar

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) başvuruları, bugün başladı. Peki 2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021 İSG) için geri sayım devam ediyor.

Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, İSG sınavı başvuruları ile ilgili detayları araştırırken ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve kılavuz yayınlandı.

Yayınlanan kılavuza göre, 2021 İSG sınav başvuruları, 22 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

12 Aralık'ta düzenlenecek olan İSG sınavına girmek isteyenlerin başvuru ücretini de belirtilen tarihler aralığında yatırmaları gerekiyor.

Peki 2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İSG başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte 2021 İSG/2 başvuruları hakkında bilgiler...

2021 İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2), 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 22 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Bu yılki sınav ücreti 290 TL olarak açıklandı.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.





İSG BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.