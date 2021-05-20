İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır? İSG sınav yeri sorgulama ekranı 2021

İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır? İSG sınav yeri sorgulama ekranı 2021

30 Mayıs’ta yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. Peki İSG sınav yeri nasıl sorgulanır? İSG sınav giriş belgesi alma ekranı 2021...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 günlük tam kapanma açıklamasıyla birlikte sınavları ertelenediğini duyurmasının ardından İSG sınavı da 30 Mayıs tarihine ertelenmişti.

Adaylar sınava dair araştırmalarını sürdürürken ÖSYM'den yapılan açıklama ile sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Sınava girecek olanlar, İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır araştırıyor. İşte İSG sınav yeri öğrenme/sorgulama ekranı 2021..

İSG SINAVI 2021 NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak.

İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar ÖSYM’nin AİS sayfasına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hangi merkezde sınav olacaklarını öğrenebilirler.

Sınav giriş belgesi alma işlemleri sınav gününe kadar devam edecek.

Konuya ilişkin ÖSYM’den yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle;

"30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-İSG/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."