İSG sınavı geç başvuru tarihi: 2021 İSG/2 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

İSG sınavı geç başvuru tarihi: 2021 İSG/2 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

İSG başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 2021 İSG/2 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalarına başladı. Peki 2021 İSG/2 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021 İSG/2) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.

22 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 2021 İSG/2 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.

Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, arama motorlarında 2021 İSG/2 sınavı geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt ararken, ÖSYM 2021 İSG/2 geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

Peki, 2021 İSG geç başvuruları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? İşte 2021 İSG/2 geç başvuru ücreti ve tarihi...

2021 İSG/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan İSG/2 için geç başvurular, 11 Kasım 2021 Perşembe tarihinde alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacak. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak.

İSG/2 sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak.

Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara’da da yapılabilecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacak.





İSG/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 435,00 TL olarak yatıracak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.