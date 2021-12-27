İSG sonuçları açıklandı! 2021 İSG/2 sınavı sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen 202 İSG/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki İSG sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021 İSG/2 sonuç sorgulama ekranı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Aralık 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

Yılda iki defa düzenlenen sınavın en son oturumuna girenler, ''İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

ÖSYM, resmi internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada İSG/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki 2021 İSG/2 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM 2021 İSG/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2021 İSG/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021-İSG/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

2021 İSG/2 SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Aralık 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.