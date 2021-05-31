İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sonuç tarihi 2021

İSG sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor Peki İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 30 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınav sonrasında adaylar gözlerini sınav sonuç tarihine çevirdi. İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İGS soru ve cevapları açıklandı mı 2021? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek

Peki İSG/1 sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

İSG/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verildi.

Sınavda, 5 ayrı sertifika alanında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulandı ve her testte 50 soru yer aldı.

ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.