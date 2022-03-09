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- İstanbul 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Valilik açıkladı
İstanbul 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Valilik açıkladı
- Haber Merkezi
- 09.03.2022 - 13:15
- Güncelleme : 09.03.2022 - 13:18
İstanbul, yeniden beyaza bürünecek...
Megakentte 4 gün aralıksız kar yağışı bekleniyor.
Öyle ki, uzmanlar 1987 kışın aratmayacak bir hava yaşanacağı görüşünde hemfikir.
Olumsuz hava şartları nedeniyle 10 Mart Perşembe günü Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçuşları da ertelendi.
Öte yandan metro sefer saatlerinin de uzatıldığı bildirildi.
Kentin dört bir yanında kar yağışı önlemleri alınırken, eğitime devam edilip edilmeyeceği de merak konusu.
Öğrenciler ve öğretmenlerin gözü kulağı İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe okul var mı? İşte son gelişmeler...
10 MART PERŞEMBE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
10 Mart Perşembe için İstanbul'da tatil haberi geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle eğitime 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurdu.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe ve 14 Mart Pazartesi günleri arasında kar yağışı şiddetli olacak.