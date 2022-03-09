Euro
16.06
1.59%
Dolar
14.63
1.27%
Altın
947.28
-0.71%
Borsa
2046
1.70%
Bitcoin
613.985
8.25%
BTXN Coin
38.05
-0.52%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    İstanbul 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Valilik açıkladı

    İstanbul'da kar yağışı uyarısının ardından okulların tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Öğrenciler, "Yarın okul var mı, tatil mi" sorusuna Valilik'ten açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Valilik açıkladı

    İstanbul, yeniden beyaza bürünecek...

    Megakentte 4 gün aralıksız kar yağışı bekleniyor.

    Öyle ki, uzmanlar 1987 kışın aratmayacak bir hava yaşanacağı görüşünde hemfikir.

    Olumsuz hava şartları nedeniyle 10 Mart Perşembe günü Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçuşları da ertelendi.

    Öte yandan metro sefer saatlerinin de uzatıldığı bildirildi.

    Kentin dört bir yanında kar yağışı önlemleri alınırken, eğitime devam edilip edilmeyeceği de merak konusu.

    Öğrenciler ve öğretmenlerin gözü kulağı İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe okul var mı? İşte son gelişmeler...

    10 MART PERŞEMBE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

    10 Mart Perşembe için İstanbul'da tatil haberi geldi.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle eğitime 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

    Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe ve 14 Mart Pazartesi günleri arasında kar yağışı şiddetli olacak.

    İstanbul 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Valilik açıkladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Vladimir Putin ile görüşen Emmanuel Macron'un fotoğrafları paylaşıldı
    Dünya

    Vladimir Putin ile görüşen Emmanuel Macron'un fotoğrafları paylaşıldı

    Queretaro-Atlas maçının cezaları belli oldu
    Dünyadan futbol

    Queretaro-Atlas maçının cezaları belli oldu

    Görüş Bildir