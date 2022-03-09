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İstanbul 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Valilik açıkladı

İstanbul 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Valilik açıkladı

İstanbul'da kar yağışı uyarısının ardından okulların tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Öğrenciler, "Yarın okul var mı, tatil mi" sorusuna Valilik'ten açıklama geldi.